Russische bokser “Mad Max” overlijdt na gestaakte kamp in ziekenhuis

De Russische bokser Maxim Dadashev is in de Verenigde Staten overleden aan de gevolgen van een hersenletsel dat hij overhield aan een kamp afgelopen vrijdag. Dat meldde de Russische boksfederatie dinsdag in een communiqué.

Het boksgevecht tussen Dadashev en de Puerto Ricaan Subriel Matias in Oxon Hill (Maryland) werd vrijdagavond gestaakt door Dadashes coach in de elfde ronde. Het Russische superlichtgewicht (-63,5 kilogram), alias “Mad Max”, werd na een reeks mokerslagen afgevoerd. De Rus werd al in de ring onderzocht door een arts. Hij zakte later op weg naar de kleedkamer in elkaar.

Fatale ingreep

Een hersenbloeding veroorzaakte veel druk op zijn hersenen, waardoor Dadashev meteen onder het mes moest. Hij werd ook even in een kunstmatig coma gebracht. Zijn trainer Donatas Janusevicius verklaarde aan Amerikaanse media meteen dat zijn poulain zich “in kritieke, maar stabiele toestand” bevond. Toch is de ingreep hem fataal geworden.

De 28-jarige Dadashev was in dertien boksduels nog ongeslagen. De Rus won er 11 door knock-out. Zijn tegenstander was ook nog ongeslagen en had al zijn dertien kampen gewonnen met KO. Het lichaam van de overleden bokser zal gerepatrieerd worden naar Rusland en zijn familie zal financiële steun krijgen, laat de Russische federatie nog weten. “We wensen familie en vrienden veel sterkte.”