Worstelicoon verliest tweede olympische titel na positieve dopingplas

Na zijn olympische titel op de Spelen van Peking in 2008, moet de Oezbeekse worstelaar Artur Taymazov nu ook zijn gouden medaille op de Olympische Spelen van Londen in 2012 afstaan. Uit analyses van oude bloedstalen blijkt dat Taymazov destijds doping gebruikte, zo bevestigde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dinsdag.

Uit nieuwe testen van stalen uit 2012 bleken er anabole steroïden in het bloed te zitten van de Oezbeekse worstelaar. Het ontdekte dopingproduct werd vorige eeuw heel vaak aangetroffen bij atleten uit de Duitse Democratische Republiek (DDR).

In april 2017 had een hertest bij Taymazov al de aanwezigheid van andere anabole steroïden aan het licht gebracht tijdens de Spelen van Peking. Ook toen nam het IOC zijn gouden worstelmedaille af. De Oezbeek behoudt wel zijn olympische titel in het vrij worstelen op de Spelen van Athene in 2004, alsook zijn zilveren medaille in het worstelen van de Spelen in Sydney (2000). De bloedstalen van 2000 en 2004 kunnen niet meer onderzocht worden, aangezien de termijnen daarvoor verstreken zijn.

Sinds 2004 houdt het IOC bloedstalen bij om ze regelmatig te laten hertesten. De samples die bijgehouden werden van de Spelen in Londen zullen in 2020 hun houdbaarheidsdatum overschrijden. Via deze methode zijn al zestig dopinggevallen op de Spelen in Londen ontdekt en werden 24 medailles afgenomen.