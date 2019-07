Mark Esper nieuwe minister Defensie van Verenigde Staten

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag Mark Esper (55) bevestigd als nieuwe minister van Defensie, zeven maanden na het opzienbarende ontslag van Jim Mattis. Die stapte toen op uit onenigheid met president Donald Trump.

Esper, een veteraan van de Golfoorlog, bekleedt al sinds 2017 een topfunctie binnen het ministerie van Defensie. Dinsdagavond zal hij de eed afleggen, meldt het Pentagon.

Na het ontslag van Mattis was Patrick Shanahan aangesteld als waarnemend defensieminister, maar in juni gaf hij aan vanwege familiale redenen afstand te doen van die job. The Washington Post had bericht over geweld van zijn zoon op diens moeder.

Esper kreeg in de Senaat 90 stemmen voor en 8 stemmen tegen zijn nominatie.