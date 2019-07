Transfervrije Filipe Luis ziet droom uitkomen met transfer naar Braziliaanse topclub Flamengo

De Braziliaanse topclub Flamengo heeft dinsdag op Twitter de komst van linksachter Filipe Luis bekendgemaakt. De Braziliaan was transfervrij nadat zijn contract bij Atlético Madrid op 30 juni afliep.

Voor de Braziliaanse linksback komt er met zijn overgang een langgekoesterde wens uit. “Het hart schommelt”, laat Filipe Luis op Twitter weten. “Het is een gevoel dat van vader op zoon gaat, maar ook van grootvader tot kleinkind. De grote dag is aangebroken, de dag om mijn jongetjesdroom in vervulling te laten gaan. De dag dat ik mag zeggen dat ik speler ben van mijn Mengao (bijnaam van Flamengo, red.).”

De 33-jarige Filipe Luis keert zo na vijftien seizoenen in Europa terug naar eigen land. Luis maakte vooral naam bij Atlético Madrid, waar hij in twee periodes (2010-2014 en 2015-2019) actief was. De Braziliaan won met de Rojiblancos twee keer de Europa League (2012 en 2018), één Spaanse landstitel (2014) en één keer de Copa del Rey (2013). Hij verloor ook twee maal de finale van de Champions League (2014 en 2016).

Verder was Filipe Luis actief bij Ajax (2004-2005), het Uruguayaanse Rentistas (2005) Real Madrid B (2005-2006), Deportivo La Coruna (2006-2010) en - tussen zijn jaren bij Atlético Madrid door - Chelsea (2014-2015).

De 44-voudig Braziliaans international won begin deze maand met de Seleçao nog de Copa América. Hij was ook aanwezig op het WK vorig jaar in Rusland.