Ondanks alle speculaties gaat Neymar met PSG gewoon mee op stage naar China

De Braziliaanse aanvaller Neymar gaat met Paris Saint-Germain mee naar China, voor een aantal oefenduels en de wedstrijd om de Franse Supercup op 3 augustus in Shenzhen tegen Stade Rennes. De 27-jarige superster meldde zich na zijn vakantie een week te laat in Parijs. Neymar, die deze zomer openlijk flirtte met zijn vorige club FC Barcelona, moest zich daarvoor verantwoorden bij de clubleiding.

Trainer Thomas Tuchel heeft besloten om de duurste voetballer ter wereld toch gewoon mee te nemen naar China. De groep bestaat uit 28 spelers, onder wie ook Rode Duivel Thomas Meunier. Over een week sluiten in Azië nog eens vijf spelers aan die deze zomer interlandverplichtingen hadden met hun land, onder wie Angel Di Maria, Marquinhos en Thiago Silva.

Neymar brak begin dit jaar wederom een middenvoetsbeentje. De Braziliaan had maanden nodig om te herstellen, maar kon aan het einde van het seizoen toch nog wat wedstrijden spelen voor PSG. Hij miste echter de Copa América in eigen land vanwege een enkelblessure, opgelopen in de voorbereiding op het Zuid-Amerikaans kampioenschap.