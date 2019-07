Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec wil vertrouwen in refs herstellen: “Ref is als een spits”

Een van de topprioriteiten van het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is het herstellen van het vertrouwen in de Belgische scheidsrechters. Dat meldde scheidsrechtersbaas Bertrand Layec.

“Een ref is als een spits, zonder vertrouwen scoort die niet. Respect voor de autoriteit van de scheidsrechter is daarom heel belangrijk”, legde scheidsrechtersbaas Bertrand Layec dinsdag uit op een informatiesessie in Tubeke.

Layec sprak dinsdag van “een belangrijk moment” voor de Belgisch arbitrage. Voor de Fransman, die samen met David Elleray de leiding over het Referee Department heeft overgenomen, wordt het herstellen van het vertrouwen in de scheidsrechters moeilijk. “Veertig procent van de coaches in eerste klasse is het vertrouwen kwijt. Dat is teveel”, aldus Layec.

De nieuwe scheidsrechtersbaas herinnert eraan dat er een masterplan werd uitgewerkt. “Dat plan moet scheidsrechters beter maken. We zijn ervan overtuigd dat performantere scheidsrechters ook aantrekkelijkere matchen en beter voetbal oplevert. Maar we hebben uw vertrouwen nodig: een ref is als een spits, zonder vertrouwen scoort die niet”, aldus Layec. “Het gemeenschappelijk doel moet zijn om samen vooruit te gaan. Voor aantrekkelijk voetbal hebben we niet alleen goede spelers en goede coaches nodig, maar ook goede refs. Hen het vertrouwen geven en vooruit helpen, zal ook het internationale imago van het Belgisch voetbal verbeteren.”

Voor Layec is autoriteit belangrijk. Spelers en trainers die zich misdragen op en naast het veld, zullen daar sneller voor bestraft worden. “Felle reacties moeten zo snel mogelijk verdwijnen. Onze refs zijn al voorbereid; er werd hen op het hart gedrukt dat ze preventief moeten werken. Er zullen dus sancties volgen, en het is een idiote manier om gele kaarten te pakken. Druk het uw spelers op het hart”, richtte Layec zich tot de coaches en clubleiders. “Ook tackles die fysieke integriteit in gevaar brengen, zullen we strenger bestraffen. Onze scheidsrechters moeten leiders worden die 22 spelers kunnen managen.”