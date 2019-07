Roompot trekt de stekker uit wielersponsoring, wat met Belgische tak van het team?

Roompot Vakanties zal volgend jaar niet meer te zien zijn in het profpeloton. Het neemt na vijf jaar afscheid als hoofdsponsor van het team. Daarmee komt de verdere toekomst van het Nederlands-Belgische Roompot-Charles zwaar in het gedrang.

De beslissing om na 2019 niet meer verder te gaan als hoofdsponsor van Roompot – Charles Cycling Team werd maandag meegedeeld aan het teammanagement. Het gaat om een beleidskeuze die losstaat van sportieve resultaten of van de samenwerking van de afgelopen jaren, een samenwerking die steeds in een uitstekende verstandhouding is verlopen.

De Belgische tak rond Nick Nuyens beseft dat de toekomst hoogst twijfelachtig is. “Ook al is het kort dag, het teammanagement zet nu alles in op de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor, die noodzakelijk is voor het voortbestaan van het team”, aldus een persmededeling. “Tegelijk moeten we realistisch en transparant zijn, in de eerste plaats voor onze renners en medewerkers. Als zij nu een nieuwe stap in hun carrière kunnen zetten, zullen wij hen allerminst iets in de weg leggen. Integendeel, de komende maanden krijgen zij nog heel wat kansen om zich in de kijker te rijden. In wat nog rest van jaargang 2019 zullen wij er alles aan doen om onze Roompot-periode op een positieve manier af te sluiten en de reputatie die we de voorbije jaren hebben opgebouwd alle eer aan te doen.”

Roompot - Charles was het resultaat van een fusie tussen het Nederlandse Roompot rond Erik Breukink en Michael Boogerd én wat overbleef van Veranda’s Willems - Charles. Ook het contract met Charles loopt eind van het seizoen af zodat het voortbestaan van het team hoogst twijfelachtig is. Bij het team rijden ook zes landgenoten: Sean De Bie, Mathias De Witte, Senne Leysen, Arjen Livyns, Michael Van Staeyen en Stijn Steels. Die laatste heeft al een akkoord bereikt met Deceuninck - Quick Step voor volgend seizoen.