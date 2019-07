Erdogan feliciteert Boris Johnson (ondanks limerick van Johnson over seks met geit)

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Boris Johnson dinsdag gefeliciteerd met zijn nominatie als nieuwe Britse premier. Drie jaar geleden won Johnson nog een schrijfwedstrijd met een beledigende limerick over Erdogan, waarin hij de Turkse leider seksuele escapades met een geit toedichtte.

Boris Johnson werd dinsdagmiddag door zijn Conservatieve partij naar voren gedragen als opvolger van premier en partijleider Theresa May. Woensdag neemt hij zijn intrek in Downing Street 10.

Intussen regent het felicitaties voor de controversiële ‘BoJo’. Ook van de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan, die van een ‘nieuw tijdperk’ spreekt waarin ‘de Turks-Britse relaties zich verder kunnen ontwikkelen’. ‘Ik geloof dat de Turks-Britse relaties in dit nieuwe tijdperk nog meer kunnen ontwikkelen’, tweette Erdogan.

In mei 2016 won de voormalige Londense burgemeester nog een wedstrijd van het maandblad The Spectator, dat zijn lezers had opgeroepen een zo beledigend mogelijk gedicht te schrijven over Erdogan. Johnson, in een vorig leven hoofdredacteur bij het blad, won met een limerick waarin hij Erdogan ‘een schitterende rukker’ noemt, ‘die zijn zaad zaait met behulp van een geit’. Johnson won daar toen duizend pond mee.

Aanleiding voor die wedstrijd was de heisa rond de Duitse komiek Jan Böhmermann, die de Turkse leider in een gedicht dat hij voordroeg op de Duitse televisie ook al seksuele betrekkingen met een geit had toegedicht. Ankara riep toen op om de komiek te vervolgen.

Iraanse waarschuwing

Johnson kreeg dinsdag ook felicitaties van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif, al had die tegelijkertijd ook een waarschuwing voor de nieuwe Britse premier in petto: ‘Iran zoekt geen confrontatie, maar we hebben 1.000 mijl aan kustlijn aan de Perzische Golf. Dat zijn onze wateren en die zullen we beschermen.’ Londen en Teheran zijn verwikkeld in een conflict rond olietankers in de straat van Hormoes.

Boris Johnson krijgt als kersvers Brits premier niet alleen de brexit, maar ook de tankercrisis met Iran op zijn bord. De relaties tussen Teheran en Londen zijn gespannen nadat de Britten een Iraanse olietanker eerder deze maand aan de ketting legden in Gibraltar. Iran hield daarop een Britse olietanker vast in de straat van Hormoes.

Toch krijgt Johnson wel felicitaties van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif. Johnson was tot vorig jaar zelf minister van Buitenlandse Zaken onder Theresa May. ‘Ik feliciteer mijn voormalige ambtgenoot’, zegt Zarif op Twitter.

'United Kingston'

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft Boris Johnson intussen gefeliciteerd, en wel via zijn geliefkoosde medium Twitter. 'Proficiat aan Boris Johson met het worden van de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij zal fantastisch zijn', tweette de Amerikaanse president.

Ook de dochter van Trump, Ivanka, stuurde een tweet de wereld in waarin ze Johnson feliciteerde. Daarin sloeg ze echter de bal mis. 'Gefeliciteerd Boris Johnson met het worden van de volgende premier van het 'United Kingston'', schreef Ivanka Trump, die uiteraard 'United Kingdom' bedoelde. De tweet met de lapsus deed al snel de ronde op sociale media.

Could be the last Prime Minister of United Kingston as well. The fragile peace between the Oceana Ski Lodge and Tokyo Karaoke bars will not survive this. pic.twitter.com/38SXWNdJ6c — Tom Peck (@tompeck) July 23, 2019

Felicitaties van Michel

Ten slotte feliciteerde ook ontslagnemend premier Charles Michel zijn aanstaande Britse collega. 'Ik wil Boris Johnson graag feliciteren met zijn aanduiding als eerste minister', schrijft Michel op twitter. 'Er liggen belangrijke uitdagingen voor ons, zoals de Brexit. België en het Verenigd Koninkrijk zijn buren en nauwe partners in handel en veiligheid', klinkt het nog.