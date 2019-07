Ysaline Bonaventure laat zich verrassen in Letland, Steve Darcis na een ronde alweer klaar in Gstaad

Ysaline Bonaventure (WTA 109) is er niet in geslaagd om de achtste finale van het WTA-toernooi in het Letse Jurmala te bereiken. In amper twee uur tennissen was de Poolse Katarzyna Kawa (WTA 194) te sterk. Steve Darcis (ATP 198) kwam in het Zwitserse Gstaad niet verder dan de eerste ronde.

Bonaventure laat het liggen tegen Kawa

Ysaline Bonaventure (WTA 109) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Letse Jurmala (gravel/250.000 dollar). Bonaventure verloor in drie sets met 2-6, 6-4 en 6-1 van de Poolse qualifier Katarzyna Kawa (WTA 194). Onze landgenote begon sterk in een eerste set waarin beide dames elkaar geregeld braken. Na de tweede set leek het verzet van Bonaventure gebroken.

De Belgische Marie Benoit (WTA 261) strandde eerder in de tweede en laatste kwalificatieronde.

Steve Darcis strandt in eerste ronde

Steve Darcis (ATP 198) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het graveltoernooi in het Zwitserse Gstaad. De 35-jarige Luikenaar verloor met twee keer 6-4 van het Portugese vijfde reekshoofd Joao Sousa (ATP 49).

Sander Gille en Joran Vliegen, die zondag in het Zweedse Bastad hun eerste ATP-dubbeltitel veroverden, nemen het later vandaag in de eerste ronde op tegen de Spanjaarden Pablo Andujar en Gerard Granollers.

Vanneste bereikt tweede ronde in Finland, Heyman pakt slechts vier games

Jeroen Vanneste (ATP 465) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Finse Tampere (gravel/46.600 euro). Christopher Heyman (ATP 495) strandde in de openingsronde.

Vanneste haalde het in een duel tussen twee kwalificatiespelers met 7-6 (7/2) en 6-2 van de Fransman Fabien Reboul (ATP 486). In de tweede ronde neemt Vanneste het op tegen de Portugees Goncalo Oliveira (ATP 252), die vrij was in de eerste ronde.

Christopher Heyman verloor met tweemaal 6-2 van de Russische qualifier Alexander Zhurbin (ATP 449). Vierde reekshoofd Kimmer Coppejans (ATP 139) komt pas in de tweede ronde voor het eerst in actie. Daarin speelt hij tegen de Duitser Benjamin Hassan (ATP 302).

Heyman treedt later vandaag nog aan in het dubbelspel, aan de zijde van de Australiër Christopher O’Connell (ATP 514).