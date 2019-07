Alexa Chung kampt met endometriose, een ziekte die een op de tien vrouwen treft

Naar schatting tien procent van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd kampt met endometriose. Na Lena Dunham onthult ook Alexa Chung dat ze aan de aandoening lijdt.

De Britse presentatrice en modeontwerpster Alexa Chung heeft onthuld dat ze aan endometriose lijdt, een gynaecologische aandoening waarbij cellen van het baarmoederslijmvlies ook buiten de baarmoeder gaan woekeren, wat vaak leidt tot heftige pijn en een verminderde vruchtbaarheid. Wanneer endometriose niet op tijd wordt behandeld, kan het zelfs leiden tot onvruchtbaarheid.

‘Ik zou nooit tot een club willen behoren dat mij accepteert als lid, maar hier ben ik dan’, schreef Chung op Instagram bij een foto van zichzelf in het ziekenhuis. Met het delen van deze medische informatie hoopt de 35-jarige Britse het bewustzijn rond endometriose te verhogen.

Dat is nodig, want naar schatting tien procent van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt getroffen door de aandoening, maar het kan jaren duren voor de juiste diagnose wordt gesteld, omdat veel vrouwen denken dat hevige menstruatiepijn normaal is. In de commentaren wordt alvast duidelijk dat heel wat lotgenoten de openhartigheid van Chung op prijs stellen.

Niet alleen

Girls-bedenkster Lena Dunham gaf de aandoening al een gezicht, door vorig jaar te onthullen dat ze na tien jaar met chronische pijn door endometriose de stap had gezet om haar baarmoeder te laten verwijderen. Dat is evenwel niet bij alle patiënten noodzakelijk, maar een laatste optie om ernstige vormen van de ziekte te behandelen. Dunham legde in een essay voor Vogue uit waarom ze op 31-jarige leeftijd die moeilijke beslissing maakte, ‘ook al was er geen garantie dat de pijn zou verdwijnen’.

Eerder hebben onder meer Whoopi Goldberg, Susan Sarandon, Hillary Clinton, Emma Bunton, Padma Lakshmi en Halsey al gepraat over hun leven met endometriose, en in de commentaren op Chungs Instagram-post laat ook de Franse zangeres Lou Doillon weten dat ze helaas tot de club behoort.