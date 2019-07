De verhalen achter een stuk stof: gesloten MoMu organiseert expo op verplaatsing

Het MoMu in Antwerpen en Texture Kortrijk hebben de handen in elkaar geslagen voor ‘Textiel in verzet’, een tentoonstelling in samenwerking met journaliste Samira Bendadi en fotografe Mashid Mohadjerin.

De tentoonstelling vertelt verhalen over oorlog, crisis en vluchtelingen aan de hand van kleding en textiel. Mensen gebruiken immers al sinds mensenheugnis textiel om de identiteit te uiten, zeker ten tijde van oorlog en crisis.

Bezoekers van de tentoonstelling maken kennis met nooit eerder vertelde aspecten van het leven van Belgische immigranten, kijken achter de schermen van textielwinkels opgericht en gerund door vrouwelijke vluchtelingen in Libanon en in Palestijnse vluchtelingenkampen. Daarnaast ontdekken ze het geheim achter het doorgeven van de kunst van het borduurwerk aan de volgende generatie.

Journaliste Samira Bendadi en fotografe Mashid Mohadjerin combineren hun kunsten om het publiek onder te dompelen in de verhalen. Migratie is voor zowel Bendadi als Mohadjerin een belangrijk deel van hun leven. Met behulp van kleding en textiel brengen ze daarrond boeiende verhalen.

Op verplaatsing

‘De tentoonstelling draagt bij tot onze missie om als museum toegankelijk en relevant te zijn voor iedereen en maatschappelijke, esthetische en persoonlijke verandering te stimuleren’, zegt Kaat Debo, de directeur van het MoMu

Wie de verhalen en foto’s van het duo wil bezichtigen kan van 15 november 2019 tot 16 februari 2020 terecht in Texture Kortrijk. In het voorjaar van 2020 verhuist de tentoonstelling naar Kunsthal Extra City in Antwerpen. Het MoMu zelf blijft immers nog tot najaar 2020 gesloten omwille van renovatiewerken.