Vijftien opmerkelijke citaten van Boris Johnson

Briljant en meedogenloos, populair en flamboyant. Boris Johnson is het allemaal. En hij heeft ook nog eens een grote mond. Vijftien citaten die dat illustreren.

1. Over Hillary Clinton

‘Ze heeft geblondeerd haar, pruilende lippen en een ijzig blauwe, starende blik, als een sadistische verpleegster in een ziekenhuis voor geestelijk gestoorden’

(in een column in The Daily Telegraph)

2. Over Donald Trump

‘Ik maak me echt zorgen dat hij president wordt. Ik was in New York en een meisje liep naar me toe en vroeg “Jeetje, is dat Trump?” Dat was een van de ergste momenten.’

(in een column in The Daily Telegraph)

3. Over vrouwen in boerka’s

‘Het is vreemd en verkeerd om te verwachten dat vrouwen hun gezicht bedekken, dat vind ik ook. Maar ik vind het ook absoluut belachelijk dat er mensen zijn die ervoor kiezen om rond te lopen als wandelende brievenbussen.’

(in een column in The Daily Telegraph)

4. Over de EU

‘Napoleon, Hitler en nog verschillende andere mensen hebben het uitgeprobeerd, en het is steeds tragisch geëindigd. De EU is gewoon een poging om dit op een andere manier te doen.’

(in The Telegraph)

5. Over een stem voor zijn Conservative Party

‘Stemmen voor de conservatieve partij zal ervoor zorgen dat je vrouw dikkere borsten krijgt en verhoogt de kans dat je een BMW M3 zal bezitten.’

6. Over het homohuwelijk

‘Als homohuwelijken aanvaard zouden worden, een standpunt waar ik onzeker over ben, dan zie ik ook geen reden waarom een huwelijk tussen drie mannen niet kan worden voltrokken, of een huwelijk tussen drie mannen en een hond.’

(uit zijn debuut Friends, voters, countrymen)

7. Over het premierschap

‘Ik schat mijn kansen om premier te worden even hoog in als Elvis terugvinden op Mars, of de kans dat ik gereïncarneerd word als een olijf.’

(In 2007 schatte Johnson zijn kansen om ooit premier te worden eerder laag in)

8. Over hoe het is om journalist te zijn

‘Je kan als bloedzuiger en parasiet in de media een goed leven en een carrière hebben, rondzwervend van televisiestudio naar televisiestudio, terwijl je inconsequente stukken schrijft en een geweldige tijd beleeft.’

9. Over zijn welsprekendheid

‘Mijn spreekstijl werd bekritiseerd door niemand minder dan Arnold Schwarzenegger. Het was een laagtepunt, mijn vrienden, te weten dat mijn retorische vaardigheden worden afgekeurd door een monosyllabische Oostenrijkse cyborg.’

10. Over rijden en sms’en

‘Ik denk niet dat het noodzakelijker gevaarlijker is dan de vele andere riskante dingen die mensen doen met hun vrije hand terwijl ze aan het rijden zijn - neuspeuteren, de krant lezen, het alfabet leren, de kinderen slaan enzovoort.’

11. Over de BBC

‘Wat is er geworden van de BBC? De toiletten, dat zijn ze nu.’

12. Over overgewicht

‘Laten we eerlijk zijn: het is je eigen dikke fout.’

13. Over Tony Blair

‘Het is gewoon niet te geloven. Hij is een mengeling van Harry Houdini en een ingevet biggetje. Hij is bijna geen mens meer door zijn ongrijpbaarheid. Blair vastzetten is net als proberen om pudding tegen een muur te plakken.’

14. Over de snelheidslimiet

‘Niemand houdt zich aan de snelheidslimiet, behalve dan gemotoriseerde riksja’s.’

15. Na zijn ontslag door Michael Howard in 2004

‘Zoals ik zelf heb mogen ondervinden, bestaat er niet zoiets als catastrofes, maar enkele opportuniteiten. Opportuniteiten voor nieuwe catastrofes.’