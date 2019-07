Will Smith voor het eerst het gezicht van een modelabel

Hij is van vele markten thuis, maar tot nu toe was Will Smith nooit eerder het uithangbord van een modehuis. Moncler pakte echter zopas uit met een nieuwe campagne waarvan de ondertussen vijftigjarige acteur het gezicht is.

Zijn zoon Jaden was het gezicht van Louis Vuitton en dochter Willow deed hetzelfde voor Chanel, maar Will Smith heeft in tegenstelling tot heel wat andere bekende acteurs nooit geschnabbeld als model voor een of ander merk. Al is daar nu verandering in gekomen. De 50-jarige Fresh prince of Bel-Air is de ster van de nieuwste Moncler-campagne die de naam ‘Genius is born crazy’ meekreeg. In de eerste filmpjes is hij te zien in een van de typische donsjassen waar het Italiaanse bedrijf bekend voor is.

'Ik geloof in de kracht van gekheid en zal altijd de gekke droom een kans geven. Magie doet zich vaak voor ergens buiten de grenzen van het gewone, in de ontdekking van horizonten die maar weinigen zien', zegt ceo Remo Ruffini. 'Ik ben trots dat we Will Smith hebben kunnen strikken, en wel in zijn eerste modecampagne ooit, en dat hij ons idee wou omarmen om het genie in iedereen te vieren.'