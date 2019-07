Cercle Brugge speelt match tegen KV Mechelen onder voorbehoud

Cercle Brugge zal de competitiewedstrijd van 17 augustus tegen KV Mechelen onder voorbehoud spelen. De Vereniging wil zich beschermen tegen eventuele nieuwe ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek van ‘Operatie Propere Handen’.

Sinds vorige week is de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in het tuchtdossier rond de matchfixing KV Mechelen/Waasland-Beveren bekend. KV Mechelen wordt Europees uitgesloten en mag niet deelnemen aan de bekercompetitie, maar blijft desondanks wel gespaard van degradatie. Daarmee is de kous in principe af.

Maar, zo stelt Cercle Brugge, er loopt nog een onderzoek bij het federaal parket en mogelijk volgt ook een probleem met de Mechelse licentie volgend seizoen. Om zichzelf in te dekken, zullen de Bruggelingen daarom onder voorbehoud spelen tegen Malinwa. Dat betekent dat de betrokken clubs op het moment van een uitspraak van de bond het resultaat van de gespeelde wedstrijden in vraag kunnen stellen, weliswaar zonder garanties.

Cercle zakt op 17 augustus af naar het AFAS-stadion. Volgens de krant is groen-zwart de enige ploeg tot dusver die plant om onder voorbehoud te spelen. Dat kan evenwel tot enkele minuten voor de start van de wedstrijd nog doorgegeven worden op het wedstrijdblad.