HGR adviseert algemene vaccinatie tegen meningokokken

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) pleit in een nieuw advies voor algemene vaccinatie tegen meningokokken ACWY, maar niet tegen meningokokken B. Voor dat laatste moet per geval bekeken worden of vaccinatie nodig is. Het advies is dinsdag door de HGR gepubliceerd.

Meningokokken veroorzaken bacteriële hersenvliesontsteking. Dankzij de succesvolle vaccinatie tegen meningokokken C is het aantal jaarlijks gemelde gevallen sinds 2008 stabiel: in 2018 waren het er in België 116, waarvan 8 overlijdens. Tijdens het eerste kwartaal van 2019 registreerde het Nationaal Referentiecentrum (NRC) 42 gevallen in België, waarvan 9 overlijdens.

Inhaal vaccinatie

Omdat meningokokken Y en W in België steeds vaker voorkomen, adviseert de HGR om het vaccin tegen meningokokken C in het basis vaccinatieschema te vervangen door het geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY voor kinderen tussen de leeftijd van 13-15 maand en om een vaccinatie met het geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY toe te voegen voor adolescenten van 15-16 jaar. Dit vaccin wordt dan tegelijk met het Tdap-vaccin toegediend. Er wordt ook een tijdelijke inhaal vaccinatie voorzien bij de 15 tot 19-jarigen.

Hoewel meningokokken B nog steeds verantwoordelijk zijn voor 51 procent van de gevallen, adviseert de HGR in zijn basis vaccinatieschema uit volksgezondheidsoverwegingen momenteel niet om tegen meningokokken B te vaccineren, onder meer omdat de incidentie van de ziekte momenteel vrij laag is en op natuurlijke wijze aan het dalen is.

Doeltreffend

De HGR bevestigt dat het vaccin tegen meningokokken B Bexsero® bewezen doeltreffend is bij kinderen jonger dan 2 jaar en dat het geen ernstige bijwerkingen veroorzaakt. De vaccinatie kan individueel worden overwogen voor zover hierdoor geen risico ontstaat dat de vaccinaties uit het basisvaccinatieschema in het gedrang komen.