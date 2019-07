Voorbereiding op rol als drugsdealer ‘verandert niets aan strafbaarheid feiten’

Een Nederlandse actrice zit in de cel op verdenking van drugshandel op dancefestival Tomorrowland. Ter verdediging zegt ze dat zich was aan het voorbereiden op een rol als dealer. ‘Dat verandert niets aan de vaststelling dat ze strafbare feiten pleegde’, zegt het parket van Antwerpen.

Vrijdag verschijnt de 34-jarige Imanuelle Grives, die speelde in fictiereeksen als Flikken Maastricht en Flikken Rotterdam, voor de raadkamer. De Antwerpse onderzoeksrechter hield haar gisteren aan op verdenking van handel en bezit van verdovende middelen en psychotrope stoffen, kortweg drugsdealen. Ze werd gevat op het dancefestival Tomorrowland in Boom, waar afgelopen weekend een Indiër overleed aan de gevolgen van druggebruik. Dat overlijden staat los van de aanhouding van Grives.

Tijdens een huiszoeking in het Airbnb-verblijf van Grives werden volgens de Gazet van Antwerpen een honderdtal xtc-pillen gevonden. Tegenover het gerecht heeft ze bekentenissen afgelegd over de drugshandel. Gisteren verklaarde haar advocaat Koen Vaneecke dat ze de drugs verhandelde omdat ze zich voorbereidde op een nieuwe rol als actrice. Hij noemt het een ‘uit de hand gelopen experiment’, waarbij ze zich compleet zou hebben misrekend. Vandaag wil Vaneecke, in afwachting van de raadkamer vrijdag, daar verder niets aan toevoegen.

De uitleg over de voorbereiding op een rol mag dan wenkbrauwen doen fronsen, voor het parket van Antwerpen verandert dat niets aan de vaststelling dat Grives betrapt werd op strafbare feiten. ‘Er is een aanzienlijke hoeveelheid echte drugs gevonden’, verklaart parketwoordvoerder Kristof Aerts. ‘De verdachte zette mensen aan om die drugs te kopen, en ze heeft er ook echt verkocht. Los van de reden waarom dat ze dat zou hebben gedaan, zijn dat simpelweg feiten die we niet kunnen laten passeren. De vrouw heeft inderdaad een bekentenis afgelegd. Na het verhoor bij de onderzoeksrechter heeft die beslist om haar aan te houden.’