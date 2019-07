Philips klaagt Fitbit en Garmin aan

Philips heeft de Amerikaanse technologiebedrijven Garmin en Fitbit voor de rechter gesleept. Die bedrijven gebruiken in hun producten technologie van Philips zonder daarvoor te betalen, stelt het Nederlandse bedrijf in rechtbankdocumenten.

Het gaat in de twee patentzaken om technologie die is verwerkt in meerdere apparaten, waaronder zogeheten wearables, accessoires zoals smartwatches en fitnesstrackers. Garmin en Fitbit verdienen beide honderden miljoenen dollars per jaar met dit soort gadgets. Philips stelt dat de apparaten niet goed zouden werken zonder de technologie van het Nederlandse bedrijf.

De rechtszaken draaien onder andere om technologie voor GPS, beveiliging van persoonlijke data en internetverbindingen voor wearables met bijvoorbeeld de smartphone. Philips verkoopt een eigen smartwatch, de Actiwatch, en ontwikkelt dergelijke technologieën ook voor volgsystemen voor patiënten.

Fitbit zou zich al sinds zijn oprichting in 2007 schuldig maken aan ongeoorloofd gebruik van Philips-patenten, onder andere met smartwatches als de Surge, Charge en Flex. Bij Garmin zouden de patentschendingen zijn begonnen in 2014, toen het bedrijf zich op de markt voor wearables richtte wegens kelderende verkopen van navigatie-apparatuur.

De Noord-Amerikaanse tak van Philips wil nu bij rechters in Boston en Californië afdwingen dat de twee bedrijven alsnog een licentie kopen voor zijn patenten. Daarnaast eist het bedrijf een schadevergoeding voor de patentinbreuken.