Actiris-gebouw krijgt tijdelijke invulling voor transformatie

Het voormalige kantoorgebouw van Actiris aan het Brusselse Beursplein wordt binnenkort getransformeerd door Axel Vervoordt. Naast een vestiging van Eataly krijgt ook de co-workingplek Fosbury & Sons een plaats in het nieuwe gebouw. Maar ook nu is er al veel bedrijvigheid.

Eataly, een supermarkt met Italiaanse delicatessen en eigen restaurant, maakte vorig jaar al bekend dat het een eerste Belgische vestiging zou openen in de voormalig hoofdzetel van Actiris, op een hoek van de Brusselse Anspachlaan en het Beursplein, eens die is vernieuwd. Daarnaast zal er ook plaats zijn voor appartementen en een Delhaize-filiaal (dat er nu ook al zit), terwijl de bovenste verdiepingen gereserveerd werden voor een co-workingplek. Nu wordt duidelijk dat Fosbury & Sons daar zijn vierde Brusselse vestiging gaat inrichten.

De renovatie van het nieuwe gebouw is in handen van Axel en Dick Vervoordt, die daarvoor samenwerken met VDD Project Development en het architectenbureau Coussée & Goris, bekend van de Krook in Gent. Die transformatie tot The Dome, de nieuwe naam van het gebouw, zal geleidelijk aan gebeuren en pas in 2023 worden afgerond. Daarom krijgt het gebouw de komende twee jaar een tijdelijke invulling.

Wie het pand in zijn oude gedaante wil ontdekken, kan nu al terecht bij Firma, een co-workingplek die zijn hoofdzetel in Vilvoorde heeft, en nu ook de tweede verdieping van het Actiris-gebouw inneemt, inclusief lunchbar. De kelder van het gebouw wordt al enkele maanden ingepalmd door het platform Fformatt, dat er ook eigen feestjes en kleine concerten organiseert. Verder in het gebouw is er werkruimte voorzien voor Brusselse creatievelingen.