Een huis kopen is in één jaar tijd al 10.000 euro duurder geworden: zo hoog liggen de prijzen in Vlaanderen

Een woonhuis in België kostte in het tweede trimester van dit jaar gemiddeld 260.145 euro. Dat is een stijging van 3,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar of een meerkost van ongeveer 10.000 euro. Dat blijkt uit de recentste Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Ook appartementen werden fors duurder.

“In de eerste zes maanden van dit jaar waren er in ons land 7,7 procent meer vastgoedtransacties dan in dezelfde periode in 2018”, zegt notaris Bart van Opstal. “Voor Vlaanderen komt dat neer op een stijging van 8,3 procent, voor Wallonië 7,2 procent en in Brussel zagen we een stijging van 5,4 procent.”

De vastgoedactiviteit per provincie is het grootst in Vlaams-Brabant Foto: Fednot

Vlaanderen

Gemiddeld betaal je 281.954 euro voor een woonhuis in Vlaanderen. Daarmee lag de gemiddelde prijs 9,7 procent hoger dan het nationale gemiddelde. De gemiddelde prijs van een woning, in vergelijking met 2018, steeg in Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen met ongeveer 1 procent. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen was de stijging, met 2,5 procent, een stuk groter.

De evolutie van de gemiddelde prijs per woning in de Vlaamse provincies Foto: Fednot

Concreet betaal je in Antwerpen gemiddeld 300.341 euro voor een woning, in West-Vlaanderen komt dat neer op 256.904 euro. Limburg is de goedkoopste provincie om een huis te kopen met ongeveer 239.415 euro.

Overzicht van de evolutie van de gemiddelde prijs van een huis in België Foto: Fednot

In Wallonië lag de gemiddelde prijs van 194.531 euro dan weer 24,3 procent lager dan het Belgische gemiddelde. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg de gemiddelde prijs voor een woonhuis met 3,5 procent naar 469.597 euro. Een woonhuis kostte in Brussel gemiddeld 82,8 procent meer dan het Belgische gemiddelde.

Appartementen

Ook de gemiddelde prijs van een appartement ging in het tweede trimester de hoogte in: je betaalt er gemiddeld 229.820 euro voor, een stijging van 4,8 procent, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Concreet komt dat neer op een meerkost van zowat 10.500 euro.

Gemiddelde appartementsprijzen in de Vlaamse provincies Foto: fednot

En die stijging is het grootst in West-Vlaanderen, met 5,3 procent, waardoor de prijs voor een appartement voor het eerst boven de 260.000 euro uitkomt. Ook in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen nam de prijs met 3,2 en 3,7 procent toe. In Antwerpen betaal je gemiddeld 213.043 euro voor een appartement, in Limburg 197.156 euro. In Wallonië betaal je gemiddeld 174.722 euro voor een appartement.