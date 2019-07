De 160.000 leden van de Britse Conservatieve partij konden tot maandagavond kiezen wie de opvolger zou worden van premier Theresa May. Wordt favoriet Boris Johnson de nieuwe partij- en regeringsleider? Of kan Jeremy Hunt toch nog verrassen? Volg de bekendmaking van de resultaten en de eerste speech van de winnaar hier live.

Bij analisten is er eigenlijk geen twijfel over een zege van Johnson. Media hielden rekening met een ruime marge op Hunt.

De 160.000 leden van de conservatieve partij hadden zeven weken de tijd om een opvolger voor May te kiezen. De uitslag wordt bekendgemaakt in het Queen Elizabeth II Centre in Londen.

Vast staat dat de nieuwe premier niet veel ruimte zal krijgen om te genieten van de aanstelling. Er ligt een berg heikele dossiers op de opvolger van May te wachten. Er is uiteraard de brexit, maar ook de afhandeling van de crisis in de Golf van Hormoes en zelfs het samenstellen van een eigen kabinet wordt een uitdaging.