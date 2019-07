Deze drie monumenten maken kans op de Erfgoedprijs

Drie sites maken kans op de vierde Onroerenderfgoedprijs, die op 4 oktober wordt uitgereikt. Het publiek kan vanaf nu stemmen op zijn favoriete kandidaat. Dat heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) bekendgemaakt.

De Onroerenderfgoedprijs plaatst elk jaar bijzondere erfgoedprojecten in de kijker. Dit jaar ligt de nadruk op erfgoed dat in de regel niet toegankelijk is voor het grote publiek. Een externe jury heeft uit negentien inzendingen de Norbertuspoort in Leuven, het Gildehuis van de Vrije Schippers in Gent en Hof Ter Beemt in Zingem aangeduid als laureaten voor de editie 2019.

‘We beseffen al te weinig hoeveel prachtig erfgoed Vlaanderen rijk is’, zegt de nieuwe minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts. ‘Met deze prijs willen we enkele minder bekende parels in de kijker plaatsen.’

Op zondag 8 september 2019 nemen de drie geselecteerde projecten deel aan de Open Monumentendag. Elk project wint alvast een bedrag van 2.500 euro. De uiteindelijke winnaar ontvangt daarnaast een bedrag van 12.500 euro. Stemmen kan op de website.