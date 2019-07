In de ruimtewedloop moesten de Amerikanen jarenlang de achtervolging inzetten op de Sovjets, tot een overmoedige John F. Kennedy het welletjes vond en de lat onverwacht hoog legde: ‘I believe we should go to the Moon’.



Op 21 juli 1969 plantte Neil Armstrong zijn linkervoet op de maanbodem. Die ’small step’ mag de geschiedenis zijn ingegaan als een ‘giant leap’ voor de gehele mensheid, voor veel Amerikanen was hij stiekem toch vooral de langverhoopte stamp tegen Russische schenen.