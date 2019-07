Louvre gaat luxecruises organiseren

Het Louvre waagt zich op de cruisemarkt. Het Franse museum heeft een partnerschap gesloten met het luxecruisebedrijf Ponant. Samen zullen ze twee tiendaagse cultuurcruises organiseren in 2020.

Het Louvre voert al jaren de hitparade aan van de drukst bezochte musea ter wereld – het trekt in Parijs zelfs meer toeristen dan de Eiffeltoren. En de belangstelling gaat nog altijd in stijgende lijn. Liefst 10,2 miljoen bezoekers passeerden er in 2018, een stijging met 25 procent in vergelijking met 2017.

Het museum wil zijn fans nu ook op een andere manier bedienen, door cultuurcruises te organiseren. Samen met het luxecruisebedrijf Ponant werden twee routes uitgestippeld voor de cruises die volgend jaar zullen uitvaren. Eentje zal door de Middellandse en Adriatische Zee varen, de andere langs de Perzische Golf.

Curatoren zullen er lezingen geven over de plaatsen waar de collecties van het Parijse museum vandaan komen. Tickets zouden beschikbaar zijn vanaf 4.000 euro. De eerste cruise zal aanmeren in Venetië, de tweede in Abu Dhabi, waar het Louvre een satellietmuseum heeft.