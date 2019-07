Geen koningshuis op begrafenis prinses, wél Delphine Boël

Delphine Boël (51) heeft de begrafenis van prinses Stéphanie de Windisch-Graetz bijgewoond in Brussel. Die overleed zo’n twee weken geleden, vlak voor haar tachtigste verjaardag. Ze wordt in de pers de vrouw genoemd die koningin der Belgen had kunnen zijn als de Salische wet eerder dan 1991 was afgevoerd.

De Windisch-Graetz was, net als Boël, een kunstenares. Ook deelden ze hun strijd tegen het Belgische koningshuis. Zoals Boël erkend wil worden als biologische dochter van koning Albert II, zo wilde De Windisch-Graetz een deel van de erfenis van koning Leopold II opeisen. Dat was haar betbetovergrootvader.

Na zijn dood in 1909 besteeg zijn neef Albert I de troon, omdat Leopold geen zonen had. Toen mochten alleen mannen staatshoofd worden. Zijn dochters erfden haast niks. En als een van de afstammelingen hoopte De Windisch-Graetz daar alsnog aanspraak op te maken.

Voor zover bekend was niemand van de koninklijke familie aanwezig op de begrafenis. De prinses had ook geen contact met de ‘Van Belgiës’, zei ze in vroegere interviews.