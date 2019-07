Red Bull-teambaas Christian Horner liet optekenen dat Max Verstappen, beschouwd over de laatste twaalf maanden, de beste rijder in de Formule 1 is. F1-collega Nico Hulkenberg laat weten dat het moeilijk is om daarover een oordeel te vellen.

“Het is moeilijk om daar iets over te vertellen want ik zit in mijn team. Mijn kijk op de zaken is erg gelimiteerd omdat ik vooral met mezelf en met Renault bezig ben,” aldus Hulkenberg.

“Ik zie alle details in het team. Ik schenk weinig aandacht aan wat iemand anders doet tijdens zijn raceweekend maar als ik even naar de tabellen kijk en naar zijn runs van dit jaar doet hij het redelijk goed,” gaat de Duitser verder.

Hij wil benadrukken dat hij zich niet op de vlakte houdt omdat hij bang is om een concurrent psychologisch in het voordeel te zetten als het binnenkort tot een duel zou komen.

“Natuurlijk zijn we allemaal egoïstisch en denken we graag dat we de beste zijn. Dat soort houding en manier van denken heb je nodig om scherp te blijven maar je respecteert een collega wel als hij goede race race of een snelle ronde tijdens de kwalificaties,” besluit Hulkenberg.

Lewis Hamilton gaf eerst al een soortgelijk antwoord toen hem om een reactie op de uitspraken van Horner gevraagd werd.

“Ik heb niet echt een antwoord op zijn uitspraken,” liet Hamilton optekenen. “Uiteindelijk heeft iedereen van tijd tot tijd een bepaald soort aandacht nodig.”

“Ik denk dat Max het geweldig goed doet en dat het opwindend is om naar hem te kijken. Het wordt interessant om te kijken hoe ze het zullen doen in de toekomst.”

Hamilton liet ook nog weten dat hij zich helemaal niet bedreigd voelt door zulke uitspraken.

“Ik vergelijk mezelf met niemand. Ik heb daar geen nood aan,” besluit Hamilton.

