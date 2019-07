Nieuwe stroompanne treft alle staten in Venezuela

Venezuela moet opnieuw afrekenen met een stroompanne. Als gevolg van de black-out is 94 procent van de telecommunicatie-infrastructuur in het land offline. Volgens president Nicolas Maduro is de panne een gevolg van een ‘elektromagnetische aanval’.

‘De eerste elementen van het onderzoek in de regio Caroni wijzen erop dat het gaat om een elektromagnetische aanval, die erop gericht is om schade toe te brengen aan het hydro-elektrische productiesysteem’, zo staat in een communiqué dat door de minister voor Communicatie op de staatstelevisie werd voorgelezen. De autoriteiten beloven tegelijk dat alles zo snel mogelijk weer in orde zal zijn. De oppositie schreef vorige pannes al toe aan gebrekkige investeringen en corruptie binnen de regering.

De stroompanne begon maandagnamiddag plaatselijke tijd, volgens de ngo Netblocks zijn alle staten getroffen. Het Venezolaanse platteland krijgt wel vaker te maken met stroompannes, maar de hoofdstad blijft doorgaans gespaard van de onderbrekingen.

Een eerste black-out dompelde begin maart nog heel Venezuela in het donker. Een tweede panne, op het einde van diezelfde maand, legde het openbare leven gedurende een week helemaal lam. Ook de watertoevoer werd toen onderbroken. De regering van Nicolas Maduro schreef die pannes toe aan ‘terreuraanvallen’ van de oppositie en de Verenigde Staten. Die zouden doelbewust de hydro-elektrische centrale Guri, goed voor 80 procent van de elektriciteitsvoorziening van het land, hebben geviseerd. Volgens de oppositie waren die pannes het gevolg van gebrekkige investeringen en corruptie binnen de regering.