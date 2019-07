Ronaldo niet vervolgd in verkrachtingszaak

De Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo zal niet worden vervolgd in de zaak waarin hij werd beschuldigd van een verkrachting. Volgens de aanklager van Clark County in Las Vegas is er te weinig bewijs. Hij zal de superster dan ook niet vervolgen.

De aanklager van Clark County maakte zijn besluit maandagavond bekend in een persbericht, dat op Twitter werd geplaatst.

@LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against Cristiano Ronaldo. @ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk — Clark County DA (@LasVegasDA) July 22, 2019

De Amerikaanse Kathryn Mayorga claimde in 2009 dat zij in een hotelkamer in Las Vegas was verkracht door Ronaldo en stapte daarop naar de politie. Zij weigerde toen echter om de dader te identificeren, naar eigen zeggen uit angst voor vergelding. De politie besloot daarop het onderzoek te sluiten.

Volgens de nu 33-jarige Portugees vond de seks met wederzijdse toestemming plaats. Wel betaalde hij in 2010 het bedrag van 375.000 Amerikaanse dollar aan Mayorga om de zaak stil te houden. In augustus 2018 besloot de vrouw echter alsnog de politie te vragen het onderzoek te heropenen. Dat gebeurde ook.

Maar het nieuwe onderzoek leverde geen bijkomend, onomstotelijk bewijs op. 'Gebaseerd op de informatie die wij op dit moment hebben, kunnen de beschuldingen van verkrachting niet worden bewezen', zo valt te lezen in het persbericht van de aanklager. 'Er zal dan ook niemand worden vervolgd.'

Ronaldo liet eerder weten de beschuldiging van de vrouw 'een afschuwelijke misdaad te vinden die ingaat tegen alles wat ik ben en waarin ik geloof'.