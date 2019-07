Club Brugge speelt gelijk in laatste oefenduel tegen eerste amateurs

Club Brugge heeft maandagnamiddag in haar laatste oefenwedstrijd voor aanvang van de nieuwe competitie, voor Club zaterdagavond (om 20u30) bij Waasland-Beveren, 1-1 gelijkgespeeld tegen KMSK Deinze (eerste amateurdivisie). Een eigen doelpunt van Schoonbaert (40.) bracht Deinze op voorsprong, Openda (43.) trok gelijk voor Club Brugge.

LEES OOK. Club Brugge loot haalbare kaart in derde voorronde Champions League, coach Philippe Clement is echter niet helemaal tevreden

Coach Philippe Clement liet bij bloedhete temperaturen vooral enkele invallers spelen. Het was om die reden dat de oefenwedstrijd in laatste instantie werd toegevoegd aan het programma. Vrijdagavond speelde de A-ploeg van blauw-zwart in de Brugse Metten nog tegen Sporting Lissabon (2-2, na pen. 4-3).

Bij Club speelde Jordi Vanlerberghe zijn eerste minuten na zijn meniscusoperatie. KMSK Deinze startte pas een week geleden de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Oost-Vlamingen waren drie weken geleden wel sparringpartner voor Zulte Waregem dat toen met 0-2 aan het langste eind trok.