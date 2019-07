Moordenaar Mikey Peeters op ‘Most Wanted’-lijst

De voortvluchtige Tsjetsjeen Suleyman Betelguiriev die in 2016 Brugge Mikey Peeters (19) doodstak

De voortvluchtige Tsjetsjeen Suleyman Betelguiriev (25), die in 2014 in Brugge Mikey Peeters (19) doodstak, staat vanaf vandaag op de Most Wanted-lijst van de federale politie. Dat is de lijst met meest gezochte, voortvluchtige, veroordeelde criminelen van België. Onder anderen de extreemlinkse Turkse Fehriye Erdal en de Antwerpse IS-terrorist ­Hicham Chaib staan erop. Met Betelguiriev erbij staan er nu twintig mensen op de lijst.

Betelguiriev diende Peeters op 30 mei 2014 zes messteken toe. Twee ervan waren dodelijk. Kort na de feiten vluchtte hij naar zijn thuisland Tsjetsjenië. Hij werd op 1 februari 2019 door het hof van assisen van West-Vlaanderen bij verstek veroordeeld tot dertig jaar opsluiting.

Fataal straatgevecht

Die bewuste 30 mei 2014 was Mikey Peeters samen met zijn beste vriendin Lore Versyck op stap in de Brugse uitgaansbuurt. Toen ze rond vijf uur naar huis gingen, hoorden ze ter hoogte van de Markt twee mannen luid roepen. Versyck zou later aan de politie verklaren dat ze dacht dat ze obscene dingen naar haar en Peeters riepen. Ze zag ook dat een van de mannen met een mes aan het spelen was. Peeters wilde ze aanmanen om daarmee te stoppen. Het trieste gevolg: een fatale vechtpartij tussen Peeters en Steven Van Geel (26), de brutaalste van de twee mannen. Eerst nam Versyck het mes nog van de grond om erger te voorkomen. Maar plots pakte de vriend van Van Geel, Betelguiriev het mes uit haar handen en boog hij zich over Peeters. ‘Hij bleef maar steken. Het leek alsof er geen einde aan kwam’, verklaarde Versyck achteraf.

De assisenjury veroordeelde Steven Van Geel (26) tot acht jaar cel als medeplichtige. De procureur wou hem achttien jaar achter de tralies. Betelguiriev werd bij verstek veroordeeld tot dertig jaar voor doodslag. Hij is nog altijd spoorloos. De speurders vermoeden dat hij nog altijd in Tsjetsjenië zit.