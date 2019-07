Drenkeling gereanimeerd op Gentse Blaarmeersen

Deze namiddag kreeg de brandweer een oproep over iemand die roerloos lag in het water van de Blaarmeersen. De persoon, een man van 35 à 40 jaar, werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

‘De oproep kwam binnen omstreeks 15.30 uur’, zegt Alissa Coessens van de brandweer. ‘Wij stuurden meteen een duikerswagen, maar die hebben we halverwege laten terugkomen, toen bleek dat omstaanders de persoon ondertussen uit het water hadden gehaald en de reanimatie waren opgestart.’

‘De brandweer heeft daarna wel een tentje opgezet om de ondertussen aangekomen hulpverleners toe te laten in alle privacy de reanimatie verder te zetten.’

Ook de politie kwam ter plaatse. ‘Het leven van de man is door de reanimatie gered, maar bij de overbrenging naar het ziekenhuis was hij nog altijd in levensgevaar.’

Over de identiteit van de drenkeling en de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.