Lotto-Soudal stelt nieuwe truitjes voor volgend seizoen voor: naast rood en wit komt er ook zwart bij

Vlak voor de Tour kondigden hoofdsponsors Lotto en Soudal al aan dat ze verder gaan met het team tot eind 2022, dinsdag raakte bekend op de tweede rustdag dat ook cosponsor G&V Energy Group zijn overeenkomst verlengt voor dezelfde looptijd, dus de drie komende seizoenen. Het logo van CAPS zal vanaf volgend seizoen prominenter op de nieuwe outfit te zien zijn. Die outfit werd op de tweede rustdag in de Tour voor het eerst getoond.

G&V-Energy Group is sinds 2012 verbonden aan de ploeg, in eerste instantie als partner voor brandstoffen, maar sinds 2013 ook als partner van een eerste en later een tweede teambus. Sinds 2016 prijkt het logo van CAPS, de multimerkentankkaart van G&V Energy Group, op de rechterschouder van de uitrusting. Met de verlenging en uitbreiding van het partnership zal het logo van ‘Caps Fuel Card’ vanaf volgend seizoen op de achterkant van de broek prijken.

“Als fervent wielerliefhebber zijn we zeer verheugd om onze samenwerking met het Lotto Soudal-team, dat ons nauw aan het hart ligt, te kunnen verlengen tot eind 2022”, legde Xavier Dewulf, CEO van G&V Energy Group, uit. “We herkennen er onze eigen kernwaarden in: Belgisch, dynamisch en innovatief. Een wielerploeg ondersteunen is voor ons een positieve manier om de merkbekendheid van onze CAPS Fuel Card te versterken. De positieswitch van ons logo van de schouder naar het achterwerk is vanuit marketingstandpunt een droom die werkelijkheid wordt.” Meerbepaald investeert het bedrijf nu 50 procent meer dan voorgaande jaren.

“Het verhaal van ons partnership is er een van continuïteit”, aldus teambaas John Lelangue van Lotto Soudal. “G&V Energy Group is de voorbije jaren uitgegroeid tot een structurele partner van Lotto Soudal, met de prachtige teambussen als uithangbord; we hebben samen een mooi parcours afgelegd en ik ben blij dat CEO Xavier Dewulf en zijn team bij G&V Energy Group onze ambities voor de komende jaren onderschrijven.”

