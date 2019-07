In het tweede kwartaal werden een recordaantal woningen verkocht. Tegelijk zitten de woningprijzen in de lift. Het risico op oververhitting wordt groter.

Van april tot juni werden er door de Belgische notarisfederatie 6.400 vastgoedtransacties meer genoteerd dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dat is een toename in het aantal woningverkopen van 7,5 ...