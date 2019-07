NEC ontbindt contract ex-jeugdinternational Leroy Labylle, landgenoot Jordy Croux naar Roda JC

De Nederlandse tweedeklasser NEC heeft maandag bekendgemaakt het contract van ex-jeugdinternational Leroy Labylle in onderling overleg te hebben ontbonden. De 28-jarige Luikenaar kan transfervrij op zoek naar een nieuwe ploeg. De Belg Jordy Croux gaat op zijn beurt terug naar de Keuken Kampioen Divisie. Na een verhuurperiode aan MVV verlaat Croux Eredivisionist Willem II definitief voor een contract bij Roda JC.

Labylle kon niet tot een contractverlenging komen in Nijmegen. “De verdediger annex middenvelder en de club zijn in diverse gesprekken gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de toekomst van Leroy elders ligt dan bij N.E.C. De club dankt Leroy voor zijn inzet en wenst hem veel succes in de toekomst”, liet de club uit Nijmegen op haar website noteren.

Leroy Labylle (linksonder) in betere tijden, in een van zijn twee jeugdinterlands. Ook Christian Benteke (nummer 9) en Kevin De Bruyne (nummer 10) deden mee. Foto: mvh

Labylle was vorig seizoen een sterkhouder bij NEC en kwam tot liefst 41 officiële duels. Zijn team werd negende in de reguliere competitie en strandde in de eerste ronde van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

Labylle was al enkele jaren in Nederland actief bij MVV (2012-2013 en 2015-2017), PEC Zwolle (2013-2015) en VVV Venlo (2017-2018). Voordien kon hij in ons land niet doorbreken bij Racing Genk en Standard.

Jordy Croux verlaat Willem II voor tweedeklasser Roda JC

Jordy Croux komt volgend seizoen uit voor de Nederlandse tweedeklasser Roda JC. De 25-jarige flankaanvaller verlaat Eredivisionist Willem II en ondertekent in Kerkrade een overeenkomst voor één seizoen, met optie op nog een seizoen.

Willem II verhuurde Croux in de terugronde van het voorbije seizoen al aan MVV, een andere Nederlandse tweedeklasser. Het was zijn tweede passage bij de club uit Maastricht (na 2015-2016) en hij kwam er in enkele maanden tot veertien officiële duels, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf.

Jordy Croux kon bij Willem II niet echt doorbreken. Foto: Photo News

Croux is al sinds januari 2015 in Nederland actief. Voordien kon hij niet doorbreken bij zijn opleidingsclub Racing Genk. De Limburger was blij met zijn nieuwe uitdaging. “Ik zie dit als een mooie stap in mijn ontwikkeling. Ik ben blij dat ik komend seizoen mag uitkomen voor deze mooie club. Ons doel is om te spelen voor de prijzen, daar kijk ik erg naar uit.”