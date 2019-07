Israël sloopt Palestijnse gebouwen bij omheining Oost-Jeruzalem

De hoogste rechter in Israël heeft beslist dat enkele gebouwen te dicht bij de scheidingsmuur staan, daarom is het land begonnen met de sloop ervan. Europa vraagt om een stopzetting van de werkzaamheden.

Er liep een lange procedure over de sloop van de gebouwen. Die werden gebouwd met toestemming van de Palestijnse Autoriteit, maar Israël was niet akkoord met de ligging.

Honderden militairen vergezelden de arbeiders naar het dorp Sur Baher. Het dorp bevindt zich langs de Israëlische kant van de muur, maar is formeel in handen van de Palestijnse Autoriteit. De bouwvergunningen worden ook door hen behandeld. Het Israëlische hooggerechtshof ging in juni niet akkoord met de bewoners, die bezwaar maakten tegen de sloop. De rechter baseert zich op een militair besluit van 2011, dat bouwwerven binnen een bufferzone van honderd tot driehonderd meter vanaf de muur verbiedt. De muur werd opgetrokken in 2002, ten tijde van het geweld van de Tweede Intifadah (Palestijnse opstand, nvdr), om zich te beschermen tegen aanvallen uit de bezette Westoever.

In de gebouwen, die nog deels in aanbouw waren, woonden al zeventien mensen. Er zouden volgend de Verenigde Naties nog eens 350 bijkomen.

Kritiek

De Palestijnen beschuldigen Israël ervan dat het onder het mom van veiligheid hen dwingt om de regio te verlaten en de Israëlische kolonies uitbreidt. Ook klagen ze aan dat Israël gesloten akkoorden schendt. Hussein al-Sheikh, een hoge functionaris van de Palestijnse Autoriteit, vindt de sloop van de gebouwen ‘ een misdaad’ en vraagt dat de internationale gemeenschap ingrijpt.

De Europese Unie heeft maandag aan Israël gevraagd om de ‘illegale’ sloopwerkzaamheden van Palestijnse gebouwen bij Oost-Jeruzalem ‘onmiddellijk’ stop te zetten. ‘Conform het oude Europese standpunt verwachten we dat de Israëli’s onmiddellijk de lopende sloopwerkzaamheden stopzetten’, zegt Maja Kocijancic, de woordvoerder van Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlandbeleid.

‘De Israëlische autoriteiten hebben tien Palestijnse gebouwen gesloopt, met ongeveer zeventig appartementen, in Wadi al Hummus, in de wijk Sur Baher in bezet Oost-Jeruzalem’, zegt Kocijancic. ‘De meeste gebouwen liggen in zones A en B van de Westoever waar alle burgerlijke kwesties volgens het Oslo-akkoord onder de jurisdictie van de Palestijnse Autoriteit vallen.’