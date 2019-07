Nederlandse actrice aangehouden voor drugsdealen op Tomorrowland

Op Tomorrowland is afgelopen weekend de Nederlandse actrice Imanuelle Grives gearresteerd, meldt het parket. Ze had verschillende soorten drugs bij zich en bij een huiszoeking op haar verblijfplaats werden nog hoeveelheden aangetroffen. Volgens de verklaring van de 34-jarige Nederlandse was ze ‘zich aan het voorbereiden op een acteerrol als drugsdealer’.

Grives is bekend van onder meer ‘Flikken Maastricht’, ‘Flikken Rotterdam’, ‘Celblok H’ en ‘Wie is de mol’. Ze acteerde ook in de film ‘Alleen maar nette mensen’, aan de zijde van onder anderen Jeroen Krabbé.

Ze werd op het terrein van Tomorrowland betrapt met verschillende soorten drugs die gebruikershoeveelheden overschreden, bevestigt het parket. Ook in de Airbnb waar de vrouw verbleef, werden drugs gevonden. Volgens Gazet van Antwerpen zou het in totaal om een honderdtal xtc-pillen gaan. Grives zou ook niet ontkennen dat ze de drugs wilde verkopen.

Maandag werd Grives voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ze ontkende niet dat ze drugs wilde verkopen en verklaarde dat ze zich wou voorbereiden op een acteerrol. De onderzoeksrechter besliste haar aan te houden, voorlopig blijft ze dus opgesloten.