‘Opvallende stijging van achtergelaten kittens’

‘Het water staat ons aan de lippen’, zegt Sabine Bovend’aerde, coördinator van ‘Zwerfkat in Leuven’ aan VRT. Uitbaters van asielen en opvangcentra kunnen de toestroom van kittens niet volgen. ‘Er is een opvallende stijging van kittens tegenover de vorige jaren’, zegt Patrick Vermeulen van Poezenplaneet.

‘Mensen durven kittens niet meer gratis weg te geven, dus kloppen ze aan bij het asiel’, zegt Vermeulen aan De Standaard.

Dat komt omdat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) de sterilisatie en registratie van katten vorig jaar in april verplichtte om overpopulatie tegen te gaan. ‘Wie zijn kat graag ziet, laat ze steriliseren’, vindt hij. ‘In het andere geval zorgt ze voor tientallen nakomelingen die eindigen op straat, in een asiel of worden geëuthanaseerd’, legt de minister uit.

Maar die wetgeving blijkt voorlopig een omgekeerd effect te hebben. Dat voelen opvangcentra en asielen, zeker nu het kittenseizoen bezig is. ‘Mensen laten hun katten niet steriliseren, maar zijn bang voor de controle als ze een nestje gratis zouden weggeven’, zegt Vermeulen. ‘De boetes kunnen hoog oplopen, daarom dumpen ze hen in het asiel. Gelukkig maar, want daar worden ze sowieso wettelijk in orde gezet.’

Het gebrek aan sterilisatie is ook volgens Bovend’aerde een probleem. ‘De kat blijkt plots drachtig, werpt jongen en mensen zitten met een oeps-nestje’, zegt ze aan VRT. ‘Die kittens worden dan weer weggeschonken zonder dat ze gesteriliseerd zijn. Of erger nog: ze komen op straat en krijgen zelf elk jaar meerdere nestjes.’

Plaats tekort

Zowat alle opvangcentra en asielen kampen met een tekort aan plaats. Dat blijkt uit getuigenissen van medewerkers in asielen in de krant De Zondag. ‘Wij sturen mensen door naar andere asielen, die hen dan waarschijnlijk ook weer doorsturen’, zegt Vermeulen. ‘Maar de eerste nestjes beginnen te vertrekken, dus hier en daar komt wel plaats vrij. Maar die wordt onmiddellijk weer opgevuld.’

Hoe moet het nu verder? ‘De overheid moet meer benadrukken dat katten gesteriliseerd moeten worden’, vindt Vermeulen. ‘Het zal nog wel een paar jaar duren voor we de effecten van de wetgeving beginnen zien.’

De verplichting is er, maar volgens Bovend’aerde wordt er niet voldoende gecontroleerd. Minister Weyts hoopt dat de volgende Vlaamse regering meer middelen zal vrijmaken. Ondertussen zoeken verschillende centra opvanggezinnen die kittens of katten kunnen opvangen tot er een permanente thuis wordt gevonden.

Wachtlijsten

Paradoxaal genoeg bestaan er op sommige momenten lange wachtlijsten voor mensen die een kitten willen adopteren. ‘Dat komt omdat de meeste geboren worden in april of mei’, zegt Vermeulen. ‘Wie een kitten wil in april zal dus lang moeten zoeken, want die moeten 12 weken bij de moeder of in het nestje blijven.’

Wie geïnteresseerd is om een kat op te vangen, neemt best contact op met een dierenasiel in de buurt.