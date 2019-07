Het Amerikaanse leger zegt dat een van hun verkenningsvliegtuigen afgelopen vrijdag agressief benaderd is door een gevechtsvliegtuig van Venezuela. Het is de zoveelste uiting van vijandigheid tussen beide landen. Bekijk de onderschepping in de video hierboven.

Volgens de VS gebeurde het conflict in het internationale luchtruim. Het Venezolaanse gevechtsvliegtuig zou de Amerikaanse EP-3-verkenner ‘een lange tijd op onveilige afstand geschaduwd hebben, en zo de veiligheid van de crew en de missie van de EP-3 in gevaar gebracht hebben.’

Waar de missie juist plaatsvond, is niet geweten. De vliegtuigen zijn niet gebotst en niemand geraakte gewond tijdens het incident. Zondag beweerde Venezuela dat de actie erop gericht was om ‘de inval van een Amerikaans verkennings- en inlichtingsvliegtuig te vermijden.’ Volgens hen vloog het vliegtuig richting de luchthaven van Maiquetia, vlakbij de hoofdstad Caracas. Venezuela beweert dat de VS de aanwezigheid van het vliegtuig niet gemeld heeft en leidde het vliegtuig daarom weg uit het luchtruim.

Het incident vond plaats op dezelfde dag dat president Trump sancties uitriep tegen vier Venezolaanse topmannen van de militaire contraspionagedienst. De relaties tussen de VS en Venezuela verlopen gespannen sinds de omstreden herverkiezing van president Nicolas Maduro in 2018.