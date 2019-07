Op ontdekkingsreis door Nigeria met Ikenna Azuike

Komkommertijd, dus halen de televisiezenders traditiegetrouw (buitenlandse) reportages uit de kast.

1 GREEN WARRIORS

Canvas, 20.20-21.05 uur

Driedelige Franse docureeks waarin een team van journalisten en wetenschappers enkele wereldwijde milieuschandalen belicht. Vandaag: de nietsontziende sojateelt in Paraguay, waarvoor massaal bossen moeten wijken en waardoor de bevolking wordt blootgesteld aan pesticiden. De naam Monsanto duikt weer enkele keren op.

2 PLANEET NIGERIA

NPO 2, 21.10-22.00 uur

Zesdelige docureeks waarin de Brits-Nederlands-Nigeriaanse blogger en tv-maker Ikenna Azuike (houd uw ‘ikenna oek’-grapjes voor uzelf) op ontdekkingsreis gaat door zijn geboorteland, dat de jongste jaren een metamorfose heeft ondergaan.

3 AMERICA’S ABORTION WAR

BBC 1, 21.30-22.00 uur

Panorama-reportage over de abortuskwestie in de VS, waar twaalf staten op het punt staan nieuwe, strengere wetten goed te keuren. Hillary Andersson volgt vrouwen die strijden voor hun rechten. Boss in own belly!

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.20 uur

Het begrotingstekort blijft maar groeien, of wat had u gedacht? Alexander De Croo (Open VLD), tot nader order nog steeds minister van Financiën, legt uit wat de ontslagnemende regering-Michel denkt daar nog aan te kunnen doen. Al zal hij vooral aan de tand worden gevoeld over de perikelen binnen zijn partij. Perikelen genoeg ook bij de Britse Conservatieven, maar Boris Johnson dinsdag zo goed als zeker Theresa May zal opvolgen als partijvoorzitter en premier. VRT-journaliste Katrien Vanderschoot schotelt ons live vanuit Londen de laatste stand van zaken voor.