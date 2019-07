Ysaline Bonaventure treft Poolse in eerste ronde WTA Jurmala, Benoit uitgeschakeld

Marie Benoit (WTA 261) is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van WTA Jurmala te bereiken. In de laatste voorronde voor het graveltoernooi was de Russin Valentyna Ivakhnenko (WTA 228) pas na ruim twee uur te sterk voor onze landgenote. In het hoofdtoernooi treft Ysaline Bonaventure (WTA 109) de Poolse Katarzyna Kawa (WTA 194).

Bonaventure was afgelopen week de snelste stijger op de WTA-ranking door van de 114de naar de 109de plaats te gaan. De 24-jarige Luikse gaf Kawa één keer eerder partij. In 2015 versloeg ze de 26-jarige Poolse met 7-5 en 6-4 in het Duitse Bad Saulgau. Net als in Jurmala was gravel daar de ondergrond. Als Bonaventure de eerste horde neemt, volgt in de achtste finales een duel met het Duitse zevende reekshoofd Tatjana Maria (WTA 71) of de Kroatische Jana Fett (WTA 316).

Voor Benoit hield het toernooi op in de tweede en laatste kwalificatieronde. Onze landgenote schakelde in de eerste voorronde de Oezbeekse Akgul Amanmuradova (WTA 564) uit, maar kwam net tekort tegen Valentyna Ivakhnenko.