Opvallend minder wildplassers op derde dag Gentse Feesten

Op de derde dag van de Gentse Feesten werden opvallend minder wildplassers betrapt: slechts 32. Verder vermeden vier jongeren een GAS-boete door op acrobatische wijze een schoen uit het water te vissen, in plaats van in het water te duiken.

Doorgaans worden op de Gentse Feesten tussen de 100 en 150 wildplassers per dag betrapt; zondag waren er dat slechts 32. ‘We hebben geen idee hoe dat komt’, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. ‘Onze patrouilles was het ook opgevallen. Ze zijn zelfs gaan inspecteren op plaatsen waar doorgaans mensen worden betrapt, maar ook daar waren geen urinesporen te bemerken.’

Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A) merkt op dat er heel veel aandacht is voor sensibilisering en er ook heel wat urinoirs zijn geplaatst.

Daarnaast vermeden vier jongeren maandagochtend omstreeks 6 uur een GAS-boete voor wildzwemmen. Nadat er zondag zes waren betrapt en beboet, vonden de vier van maandagochtend een creatieve oplossing voor een schoen die in het water aan de Reep was terechtgekomen. ‘Twee van hen lieten een derde over de balustrade zakken tot aan het water’, schetst Langeraert wat te zien was op de bewakingsbeelden. ‘Die kon dan met zijn voet de drijvende schoen uit het water tillen tot de vierde hem kon grijpen.’

Ook een man die maandagochtend met een taxi naar huis was gereden, zal zich deze editie van de Feesten nog lang herinneren. ‘Omdat hij te veel had gedronken, had hij een taxi naar huis genomen. Maar vanochtend stond hij bij ons, omdat hij niet meer wist waar hij zijn auto had geparkeerd. Een oproep naar onze diensten werd binnen de paar minuten beantwoord. Hij stond in de Rodelijvekensstraat op de plaats van een prioritair voertuig. Hij had wel net een GAS-boete gekregen, maar moet niet opdraaien voor takelkosten.’