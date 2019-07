In Hongkong vond zondag opnieuw een massaprotest plaats tegen de regering. Na het protest werd de stad omstreeks 22.30 uur opgeschrikt door een gewelddadige bende die betogers aanviel in de metro van Yuen Long.

De mannen waren gekleed in witte T-shirts en maskers en vielen burgers aan die gekleed waren in het zwart, de kleur van het protest tegen de regering. Dat schrijven lokale media. Het is de eerste keer dat dergelijk geweld wordt waargenomen. Volgens activisten trad de politie te laat op tegen de gewelddadige mannen, ze kwam pas aan om 23 uur, toen er geen spoor meer te bekennen was van de aanvallers.

Op beelden die circuleren via sociale media is te zien hoe tientallen mannen mensen aanvielen met houten en metalen stokken. Er vielen 45 gewonden tussen de 18 en 64 jaar, één persoon is in kritieke toestand. Vier mannen en een vrouw zijn zwaargewond. Volgens getuigen werd ook een zwangere vrouw en een vrouw met een baby aangevallen.

Een journaliste, Gwyneth Ho, werd aangevallen toen ze live verslag gaf voor de nieuwswebsite Stand News. Ze ligt in het ziekenhuis.

This is a clip from Gwyneth Ho (@StandNewsHK)'s live video. Look at how vehement and vicious the white-shirts are in their attacks on protesters. Look at their matching weapons – their long wooden sticks & umbrellas. #antielab #YuenLong

(https://t.co/YLjoOljcQC) pic.twitter.com/QucaHWJWdS — Jun Pang (@hyjpang) July 21, 2019

Het is niet duidelijk wie de aanval organiseerde, maar volgens de Britse krant The Guardian denken activisten dat de bende ingehuurd werd door China. De leider van Hongkong, Carrie Lam, zei dat de aanvallen ‘choquerend’ waren, maar veroordeelde ook de beschadiging van een kantoorgebouw van de vertegenwoordigers van China op zondag. Dat gebouw werd beklad door de betogers.

Protest

De politie zette zondag traangas in tegen de duizenden mensen die op straat kwamen om opnieuw te protesteren tegen de intussen opgeschorte wet die uitleveringen regelt van verdachten naar China. De protesten, die al weken duren, evolueerden van betogingen tegen de wet naar een roep om meer democratie. Op 9 juni kwam een miljoen mensen op straat, op 16 juni bijna twee miljoen.

Op 1 juli, op de 22e verjaardag van de overdracht van de regio, liepen de protesten uit de hand en bezetten de manifestanten urenlang het parlement. De betogers eisen onder meer dat er een nieuwe regeringsleider gekozen wordt via verkiezingen.

Taiwan veroordeelt geweld

Taiwan heeft maandag het geweld tegen de manifestanten in Hongkong veroordeeld.

‘Het is erg om te zien hoe de rechtsstaat uitgehold wordt en de kloof tussen het volk en de regering in Hongkong groter wordt’, tweette de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu. ‘De te kiezen weg is die van echte democratische verkiezingen, niet die van geweld op straat en in metrostations.’

Partijwoordvoerster Lee Yen-jong zei in een verklaring dat het geweld van de in het wit geklede mannen erop wijst dat Peking lokale gewelddadige organisaties gebruikt om de betogingen de kop in te drukken, en dat Taiwan China zal beletten dit nog te doen.

Sinds 1949 heeft Taiwan zijn eigen regering, maar Peking beschouwt de eilandstaat als een onderdeel van zijn grondgebied.

Hongkong werd in 1997 overgedragen van Groot-Brittannië naar China, maar kreeg wel een speciale status. Onder de noemer ‘één land, twee systemen’ kreeg Hongkong meer vrijheden van China, zoals de vrijheid om te protesteren en onafhankelijke rechtbanken.