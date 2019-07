De vreemdste fratsen van Boris Johnson

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Boris Johnson dinsdag aangeduid als de opvolger van Theresa May als premier van het Verenigd Koninkrijk. De flamboyante Johnson is geen onbesproken figuur. Een bloemlezing van zijn meest opvallende fratsen.

In 2012 ontving Johnson als burgemeester van Londen de Olympische Spelen in zijn stad. Hij wou de randanimatie wat in de kijker zetten door een ritje op een deathride te maken in Victoria Park. Dat ritje ging niet zoals gepland, hij bleef voor het einde hangen. Voor veel politici zou dit een moment van schaamte zijn, voor Johnson was het een perfect moment om de show te stelen.

Een jaar later kreeg Johnson een basketbal in zijn handen gestoken. Opnieuw ziet hij een perfect moment om te schitteren. Hij draait zich om en doet iets wat weinigen hem kunnen nadoen.

Een sportman kan je Johnson niet echt noemen, maar hij gaat er steevast voor de volle honderd procent voor. Zo hard dat hij zelfs tienjarigen tackelt tijdens een spelletje rugby.

Johnson is een van de bekendste voorvechters van een harde Brexit. Afgelopen weekend haalde hij een ‘kipper’ boven om zijn strijd nog wat kracht bij te zetten. Dat is een gerookte haring, een typische Britse delicatesse.

Vorige maand gaf Johnson een interview aan TalkRadio. Toen hij een vraag kreeg over zijn hobby, maakte hij een erg verwarde indruk. Die hobby? Het maken van modelbussen uit oude houten kratten. De uitleg hoort u het best van de man zelf.

In mei vorig jaar werd Johnson opgebeld door een man die zich voordeed als de nieuwe premier van Armenië. De man kon de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken liefst achttien minuten lang voor de gek houden.