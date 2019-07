Kuifmakaak even ontsnapt uit Planckendael

Een uit de zoo van Planckendael ontsnapte kuifmakaak is na een paar uur teruggevonden op het dak van een woning in de buurt. Het dier met de naam Rojo moest worden verdoofd.

Meteen na de verdwijning vroeg de zoo aan omwonenden om uit te kijken naar het diertje. Hoewel het niet gevaarlijk is, werd toch gevraagd om het niet in het nauw te drijven. ‘Dieren zijn onvoorspelbaar’, aldus nog de zoo.

Binnen de twee uur na het starten van de zoektocht werd het dier van zo'n twintig centimeter groot teruggevonden. Rojo bevond zich op een woning bij de Vaartdijk, wat niet zo ver is van zijn eigen verblijf. Het was een attente fietser die het jong had opgemerkt.

Volgens de politie was het wel nodig om het te verdoven. Een dierenarts kon dat vanop afstand doen. Het aapje sprong uiteindelijk zelf naar beneden en kon dan door de verzorgers met een net gevangen worden. De kuifmakaak zou geen verwondingen hebben overgehouden aan de ontsnapping.

Verzorgers sloegen vanmorgen alarm toen Rojo niet in de buurt van zijn moeder werd gezien. Hoe het jong precies kon ontsnappen, is nog niet duidelijk. Dieren graven en klimmen nu eenmaal, stelt de dierentuin. 'Zeker zo’n kleintje kan erg ondernemend zijn. Het perk van de kuifmakaken vertoont alleszins geen gebreken', zegt woordvoerster Ilse Segers. 'We gaan zeker uitzoeken wat er exact gebeurd is.'

Het kuifmakaak-aapje van @zooplanckendael #Muizen #Mechelen is verdoofd en wordt nu veilig naar zijn verblijf overgebracht.

Het aapje heeft geen kwetsuren opgelopen tijdens zijn 'uitje' pic.twitter.com/jB7hChXlXY — pzMechelenWillebroek (@PolitieMeWi) 22 juli 2019