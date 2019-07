Emma Plasschaert klimt naar zevende plaats op WK zeilen

Emma Plasschaert heeft maandag voor de kust van het Japanse Sakaiminato opnieuw een goede zaak gedaan op het WK zeilen in de Laser Radial-klasse. In de eerste regatta van de dag werd ze 14e, waarna een tweede plaats volgde. Daarmee klom de uittredende wereldkampioene op naar de zevende stek.

Plasschaert heeft 53 punten achter haar naam. De Turkse Ecem Güzel greep de koppositie met 40 punten. Daarna volgen de Finse Tuula Tenkanen (46 ptn) en de Nederlandse olympische kampioene Marit Bouwmeester (47 ptn). De Zweedse Josefin Olsson, zondag nog aan de leiding, kende een mindere dag en zakte naar de twaalfde stek.

De 25-jarige Plasschaert behaalde in augustus van vorig jaar haar eerste wereldtitel in het Deense Aarhus en is zo al zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Bij de mannen staat Simon de Gendt (30 ptn) op de tweede plaats na acht regatta’s. De Australische leider Zac West (20 ptn) heeft tien punten minder. Jan Heuninck (79 ptn) zakte naar de elfde stek. De Laser Radial is geen olympische categorie bij de mannen.

Het WK eindigt woensdag.