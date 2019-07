Als de politieke crisis samenvalt met een gebrek aan vertrouwen in de voorzitters

Bij Open VLD en MR beginnen sommige kopstukken aan de poten van de stoel van Gwendolyn Rutten en Charles Michel te zagen. Bij CD&V is Wouter Beke aan zijn laatste weken als voorzitter bezig, en ook bij de groenen liggen er interne verkiezingen in het verschiet. De onzekere positie van de partijleiders maakt de formaties niet eenvoudiger.

Er zijn natuurlijk ook een paar partijen waar het leiderschap niet betwist is. Dé kopman van N-VA is en blijft Bart De Wever. Zijn partij verloor een pak zetels bij de verkiezingen in mei, maar ...