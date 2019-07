De nieuwe techbeurs Star Market Exchange in Shanghai - het Chinese antwoord op de Nasdaq - nam vandaag een vliegende start. Aandelen schoten er maandagochtend tot 520 procent hoger.

