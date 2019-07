België leent tegen negatieve rente

België heeft voor het eerst geld op tien jaar geleend tegen een negatieve rente.

Het Agentschap van de Schuld heeft vandaag 1,208 miljard euro geleend op tien jaar, tegen een gemiddeld rendement van -0,038 procent. De vorige keer dat België schuld op tien jaar verkocht, op 17 juni, bedroeg het rendement nog 0,139 procent. Sindsdien is de rente fors gedaald. De marktrente zakte onlangs onder het nulpunt. Daarvan kon de schatkist nu voor het eerst profiteren door daadwerkelijk schuldpapier te verkopen waarop de overheid geld verdient.

De schatkist verkocht vandaag voor in totaal 1,987 miljard euro schuldpapier. De rest van de som is afkomstig van een obligatie op veertien jaar. Daarop moet nog wel een postieve rente betaald worden, al is ook die erg laag: 0,255 procent. Voor deze obligatie was de vraag iets groter dan die voor de lening op tien jaar.

De opbrengst zat aan de bovenkant van de voorziene vork. Het agentschap van de schuld had vorige week aangekondigd te mikken op 1,6 tot 2,0 miljard euro.

Waar kom de negatieve rente vandaan en wie profiteert ervan? U leest het hier.