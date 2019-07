Iran veroordeelt meerdere ‘CIA-spionnen’ ter dood

De Iraanse autoriteiten hebben maandag aangekondigd 17 spionnen van de Amerikaanse buitenlandse inlichtingendienst CIA te hebben opgepakt. Meerdere van hen zijn en meerderen onder hen ter dood te hebben veroordeeld.

De ontmanteling van het spionagenetwerk werd al in juni aangekondigd.

'Degenen die hun land opzettelijk verraden zijn voor de rechter gebracht. Sommigen werden ter dood veroordeeld en anderen tot lange gevangenisstraffen', verklaarde het hoofd contraspionage van het ministerie van Inlichtingen.

Hij voegde toe dat de verdachten werkzaam waren in 'gevoelige sectoren' of in daaraan gerelateerde privé-activiteiten, en onafhankelijk van elkaar handelden. Volgens hem werden sommigen in de val gelokt door de CIA bij het aanvragen van hun visa om naar Amerika te gaan. 'Sommigen werden benaderd toen ze hun visum aanvroegen, anderen hadden al een visum maar werden onder druk gezet door de CIA toen het vernieuwd moest worden', zei hij.

De relatie tussen de Verenigde Staten en Iran is erg gespannen, een jaar nadat Amerika zich terugtrok uit het nucleair akkoord met Iran uit 2015, en Iran zich daarom niet langer aan alle bepalingen uit het akkoord houdt.

Vorige maand werd in Iran nog een vermeende CIA-spion opgeknoopt. Zijn vrouw is tot 15 jaar cel veroordeeld.