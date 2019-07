Volgens het KMI krijgen we deze week wellicht de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Donderdag stijgt de temperatuur tot 37 °C en lokaal kan het zelfs nog warmer worden. Oké, in de zomer is het warm. Maar zo warm? De hitte heeft een reden.

‘In Frankrijk zijn er momenteel hoge temperaturen door een krachtig hogedrukgebied’, zegt weerman David Dehenauw. Dat hogedrukgebied doet ook in ons land de temperaturen stijgen.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) bevestigt dat er zeer warme lucht vanuit Noord-Afrika en Zuid-Europa naar ons land komt. Het verschil is dat vroeger de temperatuur van die lucht geleidelijk aan afnam, terwijl de lucht nu tot bij ons komt met dezelfde warmte-intensiteit als in Afrika.

De opwarming van het klimaat speelt natuurlijk een rol in de extreme temperaturen. ‘De hitte komt vooral door de ligging van de lage- en hogedrukgebieden, maar de klimaatopwarming maakt het extremer. Zonder klimaatopwarming zouden de temperaturen minder hoog zijn’, redeneert Dehenauw.

Records gebroken

Er komt een record aan. 'De warmste dag ooit in België, sinds het begin van de metingen in 1833 in Ukkel, was 27 juni 1947', zegt weerman Frank Deboosere. 'Het kwik steeg toen tot 36,6 graden. Meer recent, in 2006, werd het ook al eens 36,2 graden.'

Op de vraag of 24 juli 2019 de warmste dag ooit in België wordt, reageert Deboosere positief. 'De twee grote weermodellen, het Amerikaanse en het Europese, zijn het al vier dagen eens met elkaar. Ze voorspellen temperaturen van 37 graden en meer. De kans zit er echt wel in dat we over de 36,6 graden gaan en dat het meteen een grote overschrijding is.'

Ook Nederland en Luxemburg verwachten deze week nieuwe hitterecords met in Luxemburg zelfs 39,9 graden. In verschillende landen over de hele wereld sneuvelden deze zomer trouwens al hitterecords. In juni werd het 70 jaar oude record in Duitsland verbroken, Frankrijk kende dagen van meer dan 40 graden en zelfs de staat Alaska verbrak begin juli het 50 jaar oude record van 29,4 graden.

Hoe de hitte te trotseren?

De belangrijkste tip is en blijft veel water drinken. Daarnaast kan het helpen om af en toe je lichaam af te koelen door je hoofd onder de kraan te houden. De hitte proberen te vermijden, is ook aan te raden. Dat kun je doen door ‘doorheen de dag de gordijnen of rolluiken dicht te doen om de warmte te vermijden en vooral ’s avonds en ’s nachts alle ramen open te zetten om het huis te verluchten’, raadt Dehenauw aan. ‘Als je een stenen vloer hebt, kun je daar een laagje water over gieten. Het water neemt warmte op om te kunnen verdampen, waardoor de temperatuur in de kamer daalt.’

Deboosere raadt in Het Nieuwsblad ook aan om aan de noordelijke kant van je huis te gaan slapen. 'Aan die kant is het doorgaans drie tot vijf graden frisser.'