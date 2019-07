Prinses Elisabeth schittert in stiletto’s, koningin Mathilde met speciale hoed

Ter ere van de nationale feestdag van België woonde het hele gezin van koning Filip en koningin Mathilde het Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelkathedraal bij in Brussel. Koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth schitterden in verschillende outfits.

Prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore waren allen van de partij, maar het was vooral de kroonprinses die schitterde. Met felblauwe stiletto’s, hoger dan die van koningin Mathilde, stal prinses Elisabeth de show. Volgens de website Modekoningin Mathilde zijn haar schoenen van het merk Gianvito Rossi.

De hoge hakken zijn van het merk Gianvito Rossi. Foto: picture alliance / Dutch Photo P

Koning Mathilde droeg een hoed van Maison Fabienne Delvigne, uit de toekomstige couturecollectie van 2020, en die was speciaal afgestemd op haar jurk. ‘De hoed is gemaakt van natuurlijke vezels in een kleur die past bij haar outfit’, zegt Delvigne. ‘Het ontwerp is geïnspireerd op het bladmotief op de kant van haar jurk.’

Vooral Natan

De kledij van de koningin en de kroonprinses tijdens het Te Deum waren dan weer minder een verrassing. Als hofleverancier mag Belgisch modehuis Natan heel vaak de koningin kleden, en dat was bij deze nationale feestdag niet anders. Ze verscheen in een rode kanten jurk met bladmotief.

De hoed is van Maison Fabienne Delvigne, de jurk van Natan. Foto: BELGA

Later op de dag, tijdens het feest in het Warandepark, had de koningin een andere outfit aan. De zijden jurk met print van klaprozen is volgens Modekoningin Mathilde van het merk Red Valentino. Voor het vuurwerk trok ze een zwarte jurk met vogelmotief aan van Diane von Furstenberg.

De tweede outfit was van het merk Diane von Furstenberg. Foto: Photo News

Prinses Elisabeth volgt in de voetsporen van haar moeder. Als eerste outfit koos ze ook voor een zijden jurk van Natan. De bloemenprint werd gecombineerd met lange mouwen en een hoge hals. Ook haar handtas komt uit de Natan-collectie.

Om naar het vuurwerk te kijken had de prinses een witte jurk met bloemenmotief aan van het merk Zimmermann.